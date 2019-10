Tolle Liebesnews bei Lisa Hoffmann! Die Blondine machte 2018 bei The Biggest Loser mit – in der Sendung nahm sie stolze 30 Kilogramm an. Durch ihren Gewichtsverlust gewann die Kämpfernatur ein ganz neues Lebensgefühl. Nur eine Sache fehlte der Aachenerin noch zu ihrem Glück: ein liebevoller Partner an ihrer Seite. Nun hat sie ihn aber endlich gefunden: Im Netz präsentierte Lisa stolz ihren ersten Freund!

Auf Instagram postete die TV-Bekanntheit einen ersten Schnappschuss von sich und ihrem Partner, den sie jedoch mit einem Blumen-Sticker verdeckte. In dem dazugehörigen Text machte sie deutlich, wie verzweifelt sie vor dieser Beziehung gewesen war: "Ich hatte in den letzten Jahren viele Dates, aber irgendwie war nie der Richtige dabei. Ich war frustriert und hab schon angefangen, an mir selbst zu zweifeln. Die Hoffnung, mich endlich zu verlieben, war gleich null", schrieb sie ehrlich auf der Foto- und Videoplattform. Aber dann aus dem Nichts sei sie ihrem Partner begegnet. "Es fühlt sich einfach richtig an und macht mich unfassbar glücklich. Jetzt kann ich endlich behauptet, mit 24 meinen ersten Freund zu haben", erzählte sie stolz. Schöner Nebeneffekt: Lisa habe endlich Tinder löschen können.

In einem früheren Promiflash-Interview erzählte sie bereits, auf was für Männer sie stehen würde: "Ich muss sagen, ich finde selbstständige Männer sehr attraktiv, die wissen, was sie wollen und die wissen, was sie können – das finde ich wichtig." Aussehen sei nicht alles, aber sie stehe schon auf große Männer, gab sie im August 2018 zu.

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidatin Lisa nach dem Umstyling

Instagram / lisahoffie Lisa Hoffmann, "The Biggest Loser"-Kandidatin

SAT.1/ Daniel Waschnig Mareike Spaleck und Lisa bei "The Biggest Loser"

