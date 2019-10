Ricarda Raatz sorgte für den Aufreger der diesjährigen Love Island-Staffel. Seit Folge eins hingen die Studentin und ihr Couple-Partner Mischa Mayer aufeinander und kamen sich immer näher – doch dann zerstörte eine Nachricht diese Idylle: Zu Hause soll ein Mann auf Rici warten. Für die Beauty bedeutete das nicht nur das Show-Ende, sondern auch, dass jemand aus ihrem Umfeld über ihren Beziehungsstatus geplaudert haben muss. Ist sie deshalb enttäuscht von ihren Freunden?

Im Promiflash-Interview gibt sich die 27-Jährige im Hinblick auf den vermeintlichen Verrat optimistisch und erklärt: "Ich denke, es wird immer Menschen geben, die dir Zuspruch und Liebe von so vielen Menschen einfach nicht gönnen. Ich halte meinen Kreis klein und hoffe, dass jeder so viel Erfolg im Leben hat, dass keine Zeit mehr bleibt, mir mein Glück nicht zu gönnen." Gelernt hat sie aus dieser Erfahrung aber allemal und würde in Zukunft anders handeln: "Ich würde definitiv von Anfang an klarstellen, wie die Situation wirklich ist, und einfach mit offenen Karten spielen." Ricarda betont jedoch erneut, dass ihr Ex zum Zeitpunkt des Einzugs in die Villa keine Bedeutung für sie gehabt habe.

Nachdem das Model auf der Liebesinsel mit dem angeblichen Lover konfrontiert worden war, hatte es die Show freiwillig verlassen – und obwohl es weiterhin darauf beharrte, Single zu sein, folgte ein Riesen-Shitstorm. Doch auch wenn das Format anders als geplant für Ricarda ausgegangen ist, blickt sie im Promiflash-Gespräch positiv auf die Zeit zurück: "'Love Island' – eine tolle Erfahrung, die mir die Möglichkeit gab, mental zu wachsen."

Magdalena Possert/RTL II Ricarda Raatz, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

RTL II Ricarda und Mischa bei "Love Island" 2019

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de