Jetzt startet Nick Jonas (27) so richtig durch! Im Frühjahr dieses Jahres feierten die Jonas Brothers die Wiedervereinigung ihrer erfolgreichen Pop-Rock-Band. Seitdem sind die drei Brüder auch wieder in aller Munde – in privater sowie beruflicher Hinsicht. Besonders für Nick werden die kommenden Wochen erneut spannend: Der jüngste der drei Brüder wird bei der kommenden US-The-Voice-Show im vierten Juror-Sessel sitzen!

Als die Jonas Brothers am Dienstag zu Gast in The Ellen Show waren, konnte Talkshow-Ikone Ellen (61) nicht anders, als die Nachricht zu verkünden: Die Blondine blendete in ihrer TV-Sendung eine Video-Botschaft seines zukünftigen Kollegen Blake Shelton (43) ein. "Ich hab gehört, du wirst der neue Couch von 'The Voice'. Deshalb wollte ich dir gratulieren", offenbarte der Partner von Gwen Stefani (50). Als der erste Satz fiel, jubelten die Fans im Publikum vor Freude. Nick war im ersten Moment mehr als schockiert, bis er schließlich lachen konnte und sich bei Ellen für den besonderen Moment bedankte.

Nick wird neben Kelly Clarkson (37), John Legend (40) und Blake Shelton bei der 18. Staffel der Castingshow dabei sein. Geplant war die "The Voice"-Verkündung eigentlich erst einen Tag später! Schließlich postete der Musiker kurz vor der Show ein Bild in seiner Instagram-Story mit den Worten: "Bald kommen große News..."

Getty Images Nick Jonas, Joe Jonas und Kevin Jonas im Grammy Museum im Oktober 2019

Anzeige

Matt Winkelmeyer / Getty Images Ellen DeGeneres

Anzeige

Getty Images Nick Jonas bei einem Konzert im Madison Square Garden im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de