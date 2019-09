Rührende Geburtstagsgrüße von der Ehefrau! Seit Dezember sind Priyanka Chopra (37) und Nick Jonas (27) glücklich verheiratet. Ihr Liebe besiegelten die Schauspielerin und der Musiker in einer mehrtägigen Zeremonie in Indien. Die beiden haben ineinander anscheinend das perfekte Gegenstück gefunden, wie die Turteltauben, die erst seit Sommer 2018 ein Paar sind, via Social Media regelmäßig ihren Fans zeigen. Zu Nicks 27. Geburtstag gibt es von seiner Liebsten einen besonders süßen Text!

Auf Instagram teilte die Brünette ein Video mit Zusammenschnitten von gemeinsamen Momenten. Diesen Clip hinterlegte sie mit dem Jonas Brothers-Liebeslied "I Believe". Zu dem putzigen Film gratulierte die "Baywatch"-Darstellerin ihrem Ehemann mit einer Liebeserklärung: "Licht meines Lebens. Jeder neue Tag mit dir ist besser als der vergangene. Du verdienst das größte Glück der Welt. Danke, dass du der großzügigste, liebevollste Mann bist, der mir je begegnet ist. Danke, dass du mein bist. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Ich liebe dich."

Im Gegensatz zu diesen bewegenden Worten und dem schnuckeligen Clip gratulierte Joe Jonas (30) seinem Bruder Nick mit einer Vielzahl von lustigen, teilweise unvorteilhaften Bildern auf Instagram. Dazu witzelte er: "Ich liebe dich, Kumpel. Bleib fantastisch. Wachse weiter. Und bring die Leute weiterhin zum Lachen."

