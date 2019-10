Böses Blut fließt zwischen diesen Exen bestimmt nicht! Immer wieder sorgen Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (47) und ihr Ex-Mann Chris Martin (42) für erfrischende Schlagzeilen, denn: Trotz Trennung verstehen sich die beiden nicht nur prima – die Blondine hat sogar die neue Flamme ihres Verflossenen ins Herz geschlossen! Seit einigen Monaten ist Chris mit Dakota Johnson zusammen und an deren 30. Geburtstag war nun sogar ihre Vorgängerin anwesend!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, beweisen ganz klar: Bei Dakota (30), Chris und Gwyneth herrscht pure Harmonie! Am Samstag schmiss die "Shades of Grey"-Darstellerin eine Sause in Malibu, bei der neben Miley Cyrus (26) und Kate Hudson (40) auch die einstige Ehefrau ihres Freunds anwesend war. Einige Aufnahmen halten Chris und seine Ex sogar während eines Gesprächs fest – Dakota steht dabei ganz locker daneben und scheint rein gar nichts dagegen zu haben.

Auch auf weiteren Pics wird deutlich, dass Gwyneth sich in der Nähe des neuen Paares ebenfalls wohlfühlt: Während Chris seine Dakota im Mittelpunkt der Tanzfläche küsst, fehlen jegliche Anzeichen von einer angespannten Atmosphäre. Das freundschaftliche Verhältnis der drei wundert nicht, hatte man sie sogar bereits auf einem Doppel-Date mit Gwyneths Man Brad Falchuk (48) gesehen!

Instagram / gwynethpaltrow Chris Martin und Gwyneth Paltrow

Anzeige

Instagram / derekblasberg Gwyneth Paltrow und Dakota Johnson

Anzeige

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson in Los Angeles

Anzeige

Was sagt ihr zu der Freundschaft der drei? Finde ich total vorbildlich! Irgendwie merkwürdig ist es schon... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de