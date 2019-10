Was für ein Traum aus Spitze! Erst kürzlich hatten sich Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) auch kirchlich das Jawort gegeben. Als Beweis posteten die beiden einige Hochzeitsfotos in den sozialen Netzwerken. Auf den Bildern sah man vor allem den teuren Schmuck der Turteltauben, aber auch das weiße Neckholderkleid der Braut. Dabei schien es sich eigentlich um ihr Hochzeitskleid zu handeln. Auf neuen Fotos ist jetzt allerdings zu sehen, dass Hailey wohl ein ganz anderes Kleid bei der Trauung trug – und das ist ganz schön imposant!

Auf Instagram veröffentlichte das Model eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, die sie in einem schulterfreien Spitzenkleid mit langer Schleppe zeigen. Der größte Hingucker ist allerdings ihr meterlanger Schleier: Der ist in Druckbuchstaben mit dem Spruch "Bis, dass der Tod uns scheidet" bestickt. Wie die Blondine in ihrem Post verrät, entspringt ihr Kleid dem Label Off-White: Das ist aktuell besonders angesagt unter den Promis – jedoch ist es eher für seine Streetstyle-Mode und weniger für elegante Abendkleider bekannt.

Das extravagante Outfit scheint perfekt zu dem Anlass gepasst zu haben: "Der letzte Montag war der außergewöhnlichste Tag in meinem Leben!", schrieb Hailey zu einem Foto, auf dem sie ihren Bräutigam im Garten küsst.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im April 2019

Getty Images Hailey Bieber beim Cannes Film Festival 2018

