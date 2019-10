Sie haben sich gesucht und gefunden! Am Montagabend fand das große Finale der diesjährigen Love Island-Staffel statt. Zwar reichte es für das Dream-Couple Samira und Yasin nicht zum ersten Platz – doch das Paar hat viel mehr gewonnen: die Liebe füreinander! Doch wagen die beiden bald auch schon den nächsten Beziehungsschritt? Mit Promiflash plaudern Samira und Yasin über ein mögliches Zusammenziehen!

Satte acht Stunden Autofahrt trennt das Pärchen voneinander, doch darin sehen die beiden kein Problem. "Wir sehen uns schon diese Woche wieder. Aber es gibt schon die Überlegung, dass ich nach Hamburg ziehe", erzählt der 28-Jährige im Promiflash-Interview. Für den Fitnessliebhaber sei das auf jeden Fall eine Option – dennoch fügt er hinzu: "Aber das wird sich mit der Zeit noch zeigen. Wir haben genügend Zeit miteinander, in der wir das gut aufbauen können."

Bereits in der letzten "Love Island"-Folge wurde deutlich, wie sehr sich das Couple mag – so sehr, dass das Turtelduo sich gegenseitig die Liebe gestand. "Ich habe mich in dich verliebt", ließ der Sportlehrer seine Liebste wissen. Samira offenbarte darauf Yasin ebenfalls ihre tiefen Gefühle.

RTL II / Magdalena Possert Samira und Yasin in der Privat-Suite auf "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Yasin und Samira bei "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Samira und Yasin bei "Love Island" 2019

