Jetzt geht es bei Shirin Nikkhah-Shirazi rund! Eigentlich ist die Zahnärztin für genau das Gegenteil bekannt: In der Abnehm-Show The Biggest Loser hatte die Powerfrau ihren überflüssigen Pfunden den Kampf angesagt und ihn gewonnen. Die TV-Bekanntheit konnte ihre neue schlanke Taille über ein Jahr halten! Ab sofort wird das Gewicht auf der Waage aber aus einem besonders schönen Grund wieder steigen: Shirin ist zum ersten Mal schwanger und verrät Promiflash, wie es ihr dabei geht!

Wie die Brünette preisgibt, ist sie schon in der 20. Woche – die Freude über ihr Familienglück wurde während dieser Zeit offenbar immer größer: "Ich bin schwanger, schon über die Hälfte. Ich bin jetzt im fünften Monat. Das ist jetzt so ein kleiner Traum, der für uns in Erfüllung geht – und hoffentlich noch gut gehen wird", offenbart Shirin. Und wie geht es für sie nun beruflich weiter?

Auch das plaudert die Bald-Mama im Promiflash-Interview aus: "Ich bin momentan im Beschäftigungsverbot, das heißt, dass ich aktuell nicht weiter arbeiten darf als Schwangere. Deswegen gehe ich gerade viele andere Projekte an, ruhe mich aus und genieße die Schwangerschaft", erklärt Shirin. Bleibt abzuwarten, ob ihre Fans sich demnächst also über die eine oder andere Überraschung freuen können!

SAT.1/Guido Engels Shirin, Finalistin von "The Biggest Loser" 2018

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi, Februar 2019

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi, März 2019

