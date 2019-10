In der diesjährigen Love Island-Staffel sorgte Ricarda Raatz für einen Riesenskandal! Der schönen Studentin aus Erkrath, die seit Tag eins mit Mischa Mayer liiert war, wurde vorgeworfen, dass sie zu Hause einen Freund sitzen hat. Die Anschuldigungen führten letztendlich dazu, dass die 27-Jährige die Villa freiwillig verließ, und ließen einen enttäuschten Mischa zurück. Doch nicht nur der liebeswütige Ludwigshafener empörte sich, auch die übrigen Kuppelkandidaten waren überrascht – allen voran Asena Neuhoff, deren Wohnsitz gar nicht so weit entfernt von Ricardas ist.

"Es lief ja schon seit ein, zwei Tagen nicht mehr so rund bei ihnen, aber die Nachricht kam auch für mich unerwartet", erklärte die an Tag acht ausgeschiedene brünette Beauty im Promiflash-Interview. Davon, dass Ricarada vor den Dreharbeiten angeblich einen Typen am Start gehabt hat, habe sie nichts mitbekommen. "Wir wohnen doch relativ nah beieinander, sie kommt aus Düsseldorf, ich aus Köln. Die Welt ist klein und ich habe nichts davon gehört", stellte sie klar. Trotz der Vorwürfe zweifelt Asena aber nicht an Ricardas Zuneigung für Mischa: "Ich glaube auch nicht, dass Ricardas Gefühle für Mischa fake waren. Sie war immer so begeistert von ihm", meinte sie.

Ricarda beharrte selbst nach ihrem Exit darauf, dass die Unterstellung nicht ganz der Wahrheit entspricht. "Auf jeden Fall ist es so, dass ich als Single eingezogen bin", beteuerte sie in ihrer Instagram-Story. Es soll zwar einen Mann in ihrem Leben gegeben haben, aber sie seien in keiner festen Beziehung gewesen. Sie habe ihm lediglich gesagt, dass sie ihm eine Chance geben würde, wenn sie im Flirtformat nicht die Liebe ihres Lebens findet.

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Kandidaten 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Asena Neuhoff, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Love Island, RTL II Ricarda Raatz bei "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de