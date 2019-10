Bei Rita Ora (28) versteht Cheryl Cole (36) keinen Spaß! Seit einiger Zeit schon gehen die Sängerin und Liam Payne (26) getrennte Wege. Nachdem 2017 der gemeinsame Sohn Bear das Licht der Welt erblickt hatte, folgte die Trennung im Jahre 2018. Zuvor soll es schon immer wieder kräftig gekriselt haben. So zum Beispiel auch wegen eines gemeinsamen Auftrittes vom einstigen One Direction-Mitglied und Rita Ora. Cheryl soll der Sängerin daraufhin eine ordentliche Ansage gemacht haben!

Rita und Liam performten ihr Duett "For You" – für den Shades of Grey-Streifen – in der The Tonight Show im Januar vergangenen Jahres und setzten dabei auf eine ziemlich heiße Bühnenshow, die beinahe mit einem Kuss endete. Zu viel für Cheryl, die sich das Spektakel vor dem TV ansehen musste. Cheryl griff laut eines The Sun-Insiders direkt zu ihrem Smartphone und textete Rita Zeilen, die es in sich hatten: "Das ist mein Freund und der Vater meines Kindes, mit dem du da flirtest – das ist respektlos! Denkst du wirklich, dass das nötig ist?"

Ein Freund schilderte gegenüber der Zeitung, dass Rita daraufhin ziemlich gekränkt gewesen sei: "Sie sagte Cheryl, dass sie das nicht in einer Million Jahren tun würde." Die Trennung habe letztendlich aber nichts mit der Chemie zwischen Liam und Rita zu tun gehabt. Eine weitere Quelle stellte klar: "Rita und Cheryl haben ihre Differenzen in den Griff bekommen und es gibt kein böses Blut zwischen dem Trio. Sie sind jetzt alle Freunde."

Chris J Ratcliffe/Getty Images Liam Payne und Rita Ora

KCS Presse / MEGA Cheryl Cole im September 2019

David Fisher/REX/Shutterstock Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016

