Was für eine Braut! Am 30. September war es endlich so weit: Ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung wollten es Hailey (22) und Justin Bieber (25) erneut wissen – im South Carolina schworen sie sich im Rahmen einer kirchlichen Zeremonie wieder die ewige Liebe. Auf ersten Paparazzi-Pics konnten Fans schon einen ersten Blick auf Haileys Kleid erhaschen. Eine Woche nach der zweiten Wedding-Sause enthüllt Mrs. Bieber nun endlich ihren vollständigen Hochzeits-Look – und der ließ tatsächlich tiefer blicken als gedacht!

Diese Bilder auf Haileys Instagram-Account dürften bei ihren Followern für schneller schlagende Herzen sorgen, denn: Endlich setzt sie die Robe in Szene, in der sie zum zweiten Mal den Bund der Ehe einging! Auf den ersten Blick ist zwar der XXL-Schleier mit den aufgestickten Worten "Bis dass der Tod uns scheidet" der Hingucker – einmal das maßgeschneiderte Tüll-Accessoire des Modelabels Virgilia Boh aber abgelegt, wurde das Kleid sogar noch interessanter. Ein sehr tiefer Rückenausschnitt verlieh der Robe das gewisse Etwas und erinnerte damit glatt an Haileys polarisierendes Met Gala-Outfit, das ebenfalls durch den Rückenausschnitt aufgefallen war. Wenn das nicht die perfekte Kombination aus elegant und sexy ist!

Das Spitzenkleid im Meerjungfrauen-Stil war übrigens nur eines von drei Kleidern, die Hailey während ihrer zweiten Hochzeit getragen hat: Im Laufe des Abends war sie zusätzlich in ein Neckholder-Dress und ein Kleid mit Spaghettiträgern geschlüpft.

