Hailey Bieber (22) griff tief in die Fashionkiste! Am Dienstag schworen sich das Model und ihr Mann Justin (25) bei einer zweiten Hochzeitszeremonie in einem Luxushotel in South Carolina noch einmal ihre ewige Liebe. Auf ersten Schnappschüssen von der Feier zeigt sich die Blondine in einem schulterfreien Kleid. Doch dieses Outfit war nicht das einzige, das an diesem Tag zum Einsatz kam: Die Braut schlüpfte sogar in gleich drei verschiedene Styles!

Nach Angaben von Daily Mail trug Hailey bei der Eheschließung ein weißes, schulterfreies Spitzenkleid, bevor sie in das Neckholder-Dress wechselte, das auch auf den ersten Bildern mit Justin zu sehen ist. Doch im weiteren Verlauf der Party begab sich die Beauty noch ein weiteres Mal zum Kleiderschrank: Mit ihren Freundinnen und ihrem Mann ist die 22-Jährige auf einem Pic zu sehen, auf dem sie ein schlichtes Kleid mit Spagettiträgern anhat.

Dass es nur so wenige Aufnahmen der Braut gibt, ist einem aufwendigen Zelt-Einsatz zu verdanken: Um vor den Kameras der Paparazzi sicher zu sein, versteckte sich die US-Amerikanerin unter einer riesigen Plane, die von vier Männern getragen wurde. Hofft ihr trotzdem noch nachträglich auf Bilder ihrer Hochzeits-Looks? Stimmt ab!

Instagram / scooterbraun Justin und Hailey Bieber mit Freundinnen auf ihrer Hochzeit

Getty Images Hailey Bieber 2018 in New York

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

