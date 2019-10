Lisa Hoffmann ist nicht nur erschlankt, sondern jetzt auch verliebt! 30 Kilo speckte die Blondine im vergangenen Jahr bei The Biggest Loser ab und gewann dadurch eine große Portion Selbstbewusstsein. Lisas neues Selbstwertgefühl zahlt sich nun endlich auch in der Liebe aus: Die 24-Jährige hat seit drei Wochen ihren ersten Freund, wie sie gerade erst mit einem Foto preisgegeben hat. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie, was sie besonders an ihren Schatz mag!

Sie kenne ihren Partner noch zu kurz, um von Liebe zu sprechen – im Promiflash-Interview schwärmt sie jedoch in den höchsten Tönen: "Ich mag ihn wirklich sehr, was daran liegt, wie liebevoll er mit mir umgeht. Ich fühle mich superwohl in seiner Gegenwart, ich kann einfach ich selbst sein." Und noch ein bestimmtes Detail gefällt ihr an ihrem Liebsten: sein Bart.

Außerdem plaudert die TV-Bekanntheit aus, dass sie ihren Freund auf dem Dating-Portal Tinder kennengelernt habe. "Ich weiß, die meisten glauben nicht daran, dass man dort jemanden mit ernsten Absichten findet", meint Lisa. Sie sei allerdings trotz der vielen Rückschläge in ihrem Leben immer optimistisch geblieben: "Und am Ende hat sich das ausgezahlt."

Instagram / lisahoffie "The Biggest Loser"-Kandidatin Lisa mit ihrem Freund

