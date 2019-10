Endlich spricht Janine Pink (32) Klartext! Bei Promi Big Brother sprühten zwischen dem Köln 50667-Star und Tobias Wegener (26) fast von Tag eins an ordentlich die Funken. Nach zwei gemeinsamen Wochen im TV-Container verließen die beiden sogar als Paar das Format. Seit wenigen Wochen halten sich allerdings hartnäckig Trennungsgerüchte – und jetzt bestätigt Janine: Ja, es ist tatsächlich alles aus und vorbei.

Beim Sat.1-Frühstücksfernsehen steht die Serien-Darstellerin nun endlich Rede und Antwort. "Ich war immer hundertprozentig mit dem Herzen dabei – aber eben die andere Seite nicht", erklärt sie und macht damit die Trennung von dem Ex-Love Island-Hottie offiziell. Bereits im ersten gemeinsamen Urlaub in Dubai wurde die 32-Jährige stutzig. "Im Urlaub lagen wir im Pool – dann bekam ich den Spruch: 'Ich warte ja noch auf die Frau, bei der sich lohnt, zu investieren!' Und ich dachte: 'Was? Ich zahl dir hier deinen Urlaub und du sagst so was'", erinnert sich Janine an ihre Reise zurück.

Kurz nach dem Trip schickte der Rheinländer seine Freundin, die jede Woche für ihn nach Köln pendelte, ohne große Erklärung nach Hause. Immer wieder habe sie das Gespräch gesucht, bis er mit der Sprache irgendwann rausrückte. "Nach einer Stunde meinte er dann: Na, vielleicht passen wir doch nicht so zusammen", erzählt Janine.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, 2019

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Tobias Wegener und Janine Pink

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de