Kann das Kriegsbeil zwischen Mischa Mayer und Ricarda Raatz bald schon begraben werden? In der diesjährigen Love Island-Staffel sorgte die schöne Studentin aus Erkrath für einen waschechten Kuppelshow-Skandal: Dem Model, das seit Tag eins mit dem liebeswütigen Ludwigshafener zusammen war, wurde vorgeworfen, zu Hause einen Freund sitzen zu haben. Die Vorwürfe, die Mischa gehörig aus der Bahn brachten, führten letztendlich dazu, dass Ricarda das Flirtformat freiwillig verließ. Doch kann ihr Mischa die ganze Angelegenheit jemals verzeihen? Im Interview mit Promiflash sprach er Klartext!

Auf die Frage, ob sich der Muskelmann eine Aussprache mit der brünetten Beauty vorstellen könnte, antwortete er im Promiflash-Gespräch: "Ich bin kein Unmensch. Wir sind deswegen ja nicht verfeindet. Kein Mensch ist perfekt und fehlerlos. Wichtig ist, dass man das erkennt und respektvoll miteinander umgeht." Die Wut, die er einst auf Ricarda hatte, ist bei dem 27-Jährigen längst verflogen. Deshalb möchte er weiterhin Kontakt zu ihr halten – wie zu jedem einzelnen Islander auch. "Es war mit keinem Streit, außer vielleicht diese Sache mit Ricarda, aber wir sind alle Menschen und man kann sich trotzdem noch austauschen", plauderte er weiter aus.

Ricarda selbst beharrte nach ihrem Exit darauf, dass die Unterstellung nicht ganz der Wahrheit entspricht. "Auf jeden Fall ist es so, dass ich als Single eingezogen bin", beteuerte sie in ihrer Instagram-Story. Dennoch ist ihr nach dem ganzen Drama nicht an einer Aussprache mit Mischa gelegen. "Wir kamen leider nicht mehr auf einen Nenner, so sehr ich mich auch bemüht habe. Also nein, für Mischa und mich gibt es keine Chance mehr", erzählte sie Promiflash.

Instagram / mi.ma_fit Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Mischa und Ricarda

RTL II Ricarda Raatz an Tag 22 bei "Love Island"

