Tobias Wegener (26) bekommt aktuell den geballten Unmut der Social-Media-User zu spüren. Erst vor wenigen Stunden gab Janine Pink (32) bekannt, dass zwischen ihr und dem Ex-Love Island-Star offiziell alles aus ist. Von einer Trennung im Guten kann dabei allerdings kaum die Rede sein – im Gegenteil: Janine fühlt sich von Tobi für eine reine PR-Masche benutzt. Im Netz hagelt es nun negative Kommentare für den Düsseldorfer!

"Ich kenne keinen Menschen, der so falsch und widerwärtig ist", "Sei froh, dass du ihn los bist" oder "Keinen Charakter. Tobi, schäm dich", wütet die Menge unter den Promiflash-Beiträgen auf Instagram. Nur drei Kommentare von hunderten, in denen die Leute scharf gegen den Ex-Promi Big Brother-Kandidat schießen.

Auch unter seinem eigenen aktuell letzten Post vom 30. September häufen sich die Hass-Nachrichten an Tobi. Immerhin bekommt er dort Unterstützung von seinem einstigen "Love Island"-Kollegen Sebastian Kögl. "Ui, was ist denn hier für ein Aufruhr der kurzhaarigen Feministinnen über 40?", fragt sich der Muskelmann dort und regt die Pöbelei damit ungewollt noch weiter an.

Instagram / janinepinkofficial Tobias Wegener und Janine Pink

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / sebastiankoegl Reality-Gesicht Sebastian Kögl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de