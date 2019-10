Mit ihrer Traumhochzeit haute Farina Opoku, besser bekannt unter ihrem Instagram-Namen Novalanalove, alle um! Drei Tage lang feierte die Influencerin vor wenigen Wochen die Liebe zu ihrem Mann Pouya alias DJ Yeezy auf Ibiza. Schon prominente Gäste wie Riccardo Simonetti oder auch Caro Daur (24) schwärmten in den höchsten Tönen von den extravaganten Festlichkeiten. Und auch Farina selbst genoss ihr romantisches Wochenende komplett. Doch welcher Moment der Hochzeit ist der Bloggerin besonders positiv in Erinnerung geblieben?

Im Gespräch mit dem Braut-Magazin Frieda Therés schwärmte Farina von der Zeremonie, in die persische und deutsche Traditionen eingeflossen waren. Aber welcher Moment war ihr allerliebster? "Es gab so viele besondere und schöne Momente, aber ich glaube, es war das Jawort, bei dem wir uns gegenüber standen", legte sich die Kölnerin schließlich fest.

Sie hätten sich in die Augen geschaut und "Ja, ich will" gesagt. "Dabei haben wir keinen Moment weggeguckt, sondern uns die ganze Zeit über in die Augen gesehen", erinnerte sich Farina. Doch auch, dass sie ihren Vater auf der Hochzeit gesehen habe, sei für sie ein ganz besonderer Augenblick gewesen.

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Novalanalove bei ihrer Pre-Wedding-Party

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Novalanalove

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Farina Opoku vor dem Standesamt in Brühl

