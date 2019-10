Antonia Elena pfeift auf den Body-Druck! Die schöne Blondine wurde einem breiteren Publikum vor allem durch ihre einstige Beziehung mit Ex-Bachelorette-Boy Philipp Stehler (31) bekannt – dabei ist sie selbst längst eine große Nummer in der Fitness-Influencer-Branche. Ihre 394.000 Follower unterhält sie stetig mit Sport- und Ernährungstipps, präsentiert immer wieder ihren durchtrainierten Körper – und hat kein Problem damit, ihre Community auch über weniger sportliche Phasen und Gewichtsschwankungen auf dem Laufenden zu halten. Das war jedoch nicht immer so: Während Toni aktuell mit zugenommenen Kilos bestens klarkommt, kämpfte sie vor ein paar Jahren noch mit einer schlimmen Ess-Störung!

Antonia spricht in ihren Instagram-Beiträgen immer wieder offen über ihre Bulimie-Erkrankung, die sie einige Jahre lang begleitete – bevor Toni den gesunden Fitness-Lifestyle für sich entdeckte. Gerade nimmt die Influencerin sogar bewusst zu – und gab jetzt bekannt, dass sie erstmals den Punkt erreicht habe, an dem sie sich auf ein steigendes Gewicht freut. Toni postete zwei Bilder zwischen deren Aufnahme nur wenige Wochen liegen und schrieb dazu: "Ausgerastet wäre ich früher... komplett ausgerastet. Denn wenn ihr zwischen den Bildern swiped, seht ihr einen Unterschied. Ganze sechs Kilogramm Unterschied, um genau zu sein. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich darüber mal freue."

Bei einer Größe von 1,69 Metern wiegt Antonia mittlerweile 60 Kilogramm, wie sie in einem weiteren Posting stolz preisgab. "Ich merke, wie gut mir meine Form gefällt und ich will mehr!!! Wirklich – das ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass ich bewusst und mit Freude zunehmen will", beteuerte sie im zugehörigen Text. 2013, während ihrer Ess-Störung, habe die Münchnerin gerade einmal 40 Kilogramm auf die Waage gebracht.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im August 2013 vs. August 2017

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena im Juni 2019

Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de