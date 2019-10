Ist Ariel Winter (21) etwa nicht mehr mit ihrem Langzeitpartner zusammen? Bereits seit fast drei Jahren ist die Modern Family-Darstellerin mit ihrem Freund Levi Meaden (32) liiert und schon 2017 wollte sie den Schauspieler schnellstmöglich heiraten. Zum Traualtar haben sie es jedoch bis jetzt noch nicht geschafft. Auch ihr Babywunsch blieb bisher unerfüllt – doch nun gibt es ein Indiz dafür, dass die Beziehung der beiden gescheitert sein könnte.

Fotos vom Montag zeigen die 21-Jährige mit einem unbekannten Mann zusammen in einem Restaurant in Los Angeles. Bei einem gemeinsamen Essen lachten die beiden nicht nur ausgelassen – Ariel schien auch total angetan von dem zu sein, was ihre Begleitung zu erzählen hat: Immer wieder stützte sie ihren Kopf auf ihren Händen ab und wendete den Blick nicht von dem Bartträger ab.

Das letzte öffentliche Treffen mit Levi liegt dagegen schon mehrere Wochen zurück – auf ihren jüngsten gemeinsamen Fotos wirkten die beiden dazu sehr distanziert voneinander. Aber was glaubt ihr, sind Ariel und Levi getrennt? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Ariel Winter und Levi Meaden, Schauspieler

Getty Images Ariel Winter, "Modern Family"-Star

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Levi Meaden und Ariel Winter, August 2019

