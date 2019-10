Alphonso Williams' (57) Gesundheitszustand versetzt seine Fans und Freunde in Angst! Mitte August dieses Jahres war der Sieger der 14. DSDS-Staffel aus unbekannten Gründen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nachdem seine Community sich wochenlang um den lebensfrohen Musiker gesorgt hatte, meldete sich die Familie des Amerikaners am Donnerstag im Netz: Der Zustand des Sängers ist noch immer kritisch. Alphonsos Follower sind schockiert – und auch sein guter Kumpel Johannes Haller (31) meldete sich voller Sorge.

Via Instagram veröffentlichte Alphonsos Familie am Abend ein Bild, das den 57-Jährigen im Krankenhaus zeigt. Unter den zahlreichen Genesungswünschen in den Kommentaren ist auch eine Meldung seines Promi Big Brother-Mitbewohners Johannes zu lesen – und der konnte die beunruhigenden Neuigkeiten kaum fassen: "Oh mein Gott. Ich wünsche dir alles Gute, mein Freund, ich bin bei dir! Werde schnell wieder gesund!" Seinen kurzen Beitrag versah der ehemalige Bachelorette-Boy zudem mit dem liebevollen Hashtag "Papa-Bär".

Neben Johannes brachten noch viele weitere Promis ihr Mitgefühl für den TV-Star zum Ausdruck. Natascha Ochsenknecht (55) kommentierte den Post mit: "Das tut mir so leid. Euch viel Kraft und positive Energie!", während Alphonsos DSDS-Kollege Alexander Jahnke (32) schrieb: "Ich bin in Gedanken bei euch. Ihr packt das!"

WENN.com Alphonso Williams im Juni 2017 im Bierkönig auf Mallorca

P.Hoffmann / WENN.com Johannes Haller und Alphonso Williams, Reality-Stars

Thomas Burg/ Action Press Duygu Gönel, Chanelle Wyrsch, Alphonso Williams, Maria Voskania und Alexander Jahnke bei DSDS 2017

