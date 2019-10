Im vergangenen Juni haben Sophie Turner (23) und Joe Jonas (30) sich endlich das Jawort gegeben. Nachdem die Game of Thrones-Beauty und der Jonas Brothers-Sänger bereits lange Zeit verlobt waren, schworen sie sich auf einem fürstlichen Anwesen im südfranzösischen Sarrians die ewige Treue. Die Feier soll äußerst pompös und romantisch gewesen sein – der wohl schönste Tag im Leben der beiden Eheleute, würde man meinen. Doch für Joe war dieses Ereignis offenbar noch zu toppen.

Gestern verbrachten der Musiker und seine beiden Brüder Nick (27) und Kevin Jonas (31) einen ganzen Tag in einer Brauerei. Dieses feuchtfröhliche Erlebnis hielt Joe mit einem Schnappschuss auf Instagram fest und schrieb begeistert dazu: "Der beste Tag überhaupt". Diese Bildunterschrift fand seine Ehefrau besonders spannend: "Wirklich? Der BESTE Tag überhaupt? Sehr interessant", stichelte sie scherzhaft in den Kommentaren – und spielte damit wohl auf ihre Hochzeit vor wenigen Monaten an.

Für die Fans war sofort klar: Das bedeutet Ärger! "Oh, oh, bring ihr heute lieber ein paar Blumen mit", witzelte ein Follower. Wenig später ruderte Joe tatsächlich zurück. "Ok, du hast recht. Das war der zweitbeste Tag überhaupt", antwortete er mit einem Augenzwinkern – was Sophie mit einem Herzchen belohnte.

Instagram / joejonas Nick, Joe und Kevin Jonas, Oktober 2019

Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas in New York

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de