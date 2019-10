Kann ein Mensch trotz einer neuen Beziehung noch Kontakt zu seiner Ex haben? Um diese Frage kreist gerade indirekt ein Zoff zwischen Clea-Lacy Juhn (28) und dem Promi-Paar Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33). Seit Ende Juni ist die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin glücklich mit dem früheren Rosenkavalier liiert. Dessen Ex-Freundin Clea-Lacy sorgte nun für Gerüchte, als sie gegenüber Promiflash erklärte zu glauben, dass das Paar sie meide. Nun äußert sich Angelina anscheinend zu der Behauptung – und schießt indirekt gegen Clea!

Via Instagram veröffentlichte die Influencerin am Freitag einen Schnappschuss, der sie Hand in Hand mit Sebastian zeigt. Dazu schrieb die 27-Jährige: "Manche Menschen denken, sie wären der Mittelpunkt der Erde. Und wenn über sie niemand mehr spricht, äußern sie sich ständig über andere, damit sie auch noch mal irgendwo erwähnt werden!"

Für Angelina scheint Cleas Aussage nur ein Ruf nach Aufmerksamkeit zu sein. Zu Cleas Gefühl, von den beiden gemieden zu werden, nahmen weder Angelina noch Sebastian bislang konkret Stellung.

