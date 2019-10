Ist Liam Hemsworth (29) schon über seine Noch-Ehefrau Miley Cyrus (26) hinweg? Vor wenigen Wochen schockte das einstige Hollywood-Traumpaar seine Fans mit seiner Trennung. Während die Sängerin danach nicht lange fackelte und erst kürzlich ausgiebigst mit Musiker Cody Simpson (22) turtelte, schien dem Hunger Games-Star das Liebesaus doch etwas zuzusetzen – bis jetzt: Auch Liam wurde nun flirtend mit einer unbekannten Frau gesichtet.

Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wie der Schauspieler und eine Blondine am Donnerstag Hand in Hand durch New York City schlenderten. Im lockeren Look aus Jeans und T-Shirt genossen die vermeintlichen Turteltauben ein Essen in einem niedlichen Restaurant. Wer die Glückliche an der Seite des gebürtigen Australiers ist, ist bisher nicht bekannt.

Kurz zuvor hatte ein Insider bereits verraten, dass Liam wieder offen sei, neue Leute kennenzulernen. Allerdings betonte er auch, dass der 29-Jährige seit der Trennung von Miley bisher keine Dates hatte. Damit ist die hübsche Blondine wohl die erste Lady, mit der der Leinwand-Hottie wieder in die Flirt-Offensive geht.

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth und Sängerin Miley Cyrus

