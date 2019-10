Was für ein Besuch! Die GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (30) befindet sich aktuell in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft. Wegen ihrer wachsenden Körpermitte und der anstehenden Elternzeit muss auch Chryssanthis "Gute Zeiten Schlechte Zeiten"-Figur Laura Weber eine Serien-Pause einlegen – bereits vor einigen Wochen hatte die 30-Jährige daher ihren vorerst letzten Drehtag. Doch die Frau von Schauspieler Tom Beck (41) kann sich scheinbar nicht endgültig vom Set verabschieden – kugelrund besuchte sie jetzt ihre Kollegen.

Die Bald-Mama überraschte ihre gute Freundin Valentina Pahde (25) bei der Arbeit. In ihrer Instagram-Story hielt Sunny-Darstellerin Valentina den süßen Wiedersehensmoment mit kurzen Clips fest. "Läuft richtig rund bei dir", begrüßte die Blondine ihre Freundin scherzhaft. In dem Video präsentiert Chryssa ihre beachtliche Körpermitte voller Stolz in einem grünen Leo-Kleid den Followern.

In welchem Schwangerschaftsmonat sie sich genau befindet und wann der Entbindungstermin ist, verriet die gebürtige Griechin bislang nicht. Doch eines gab die Beauty Promiflash bereits im Sommer preis – mit wachsendem Bäuchlein würden für sie die schönen Outfit-Optionen schwinden! "Ich merke jetzt beim Einkaufen, dass es wirklich schwierig ist, coole und moderne Sachen zu finden", kritisierte sie damals.

Instagram / valentinapahde Gamze Senol, Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde im September 2019

Facebook / Chryssanthi Kavazi Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

