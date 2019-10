Ging es für Justin Bieber (25) hier etwa etwas zu rund? Seit seiner Hochzeit mit seiner nun auch kirchlich angetrauten Ehefrau Hailey (22) hat sich der Alltag des Popstars tatsächlich in einer Hinsicht verändert: Nachdem die zweite Trauung so glatt über die Bühne gegangen war, wünschte sich der junge Ehemann wohl eine neue Freizeit-Aktivität. Ganz so elegant macht sich der Biebs bei seinem sportlichen Hobby aber noch nicht...

Aktuell cruist der 25-Jährige immer wieder die Auffahrt mit seinem nagelneuen Einrad rauf und runter – und obwohl er seine Balance bisher ganz gut auf dem wackeligen Gefährt halten konnte, sollte seine jüngste Spritztour in die Hose gehen: Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Justin vor seinem Anwesen in Beverly Hills. Mit ausgestreckten Armen, konzentriertem Blick auf den Boden und festem Schuhwerk gab sich der Sänger zwar viel Mühe, wie ein Profi umherzuradeln – allerdings verlor er dann sein Gleichgewicht und stürzte! Glücklicherweise konnte er sich selbst mit den Händen abfangen.

Auf Justins anderen Rädern klappt das Ganze schon besser. Der Kanadier wurde in den vergangenen Tagen nicht nur auf einem BMX-Rad bei einer Tour gesehen. Aktuell schwingt er sich auch immer wieder auf sein neues Motorrad – und trägt stets artig einen Helm!

SPW/SplashNews.com Justin Bieber in West Hollywood

Anzeige

MEGA Justin Bieber, Popstar

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin Bieber, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de