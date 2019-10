Deutet sich bei Justin Bieber (25) und seiner Hailey (22) hier schon der erste handfeste Ehestreit an? Vor wenigen Tagen haben sich der Sänger und das Model im Kreise ihrer Familien und Freunde zum zweiten Mal das Jawort gegebenen und ihre Liebe in South Carolina bei einer rauschenden Fete gefeiert. Doch wenige Tage nach dem erneuten Eheversprechen könnte jetzt bereits der Haussegen schief hängen. Hailey hat Justins pinkfarbenen Lamborghini demoliert.

"Was hast du getan? Oh, Mann!", ruft der Musiker schockiert in einem Instagram-Video. In seiner Story zeigt er, wie die Blondine schuldbewusst den Schaden an dem Wagen ihres Ehemannes inspiziert. "Ich hab das Rad zerkratzt. Es tut mir so leid", richtet sich das Model entschuldigend an den 25-Jährigen. Wirklich böse kann Justin seiner Frau bei diesen Worten dann aber gar nicht sein. "Du bist einfach so unglaublich süß", lacht er schon kurz nach dem ersten Verzweiflungsschrei und spielt dabei liebevoll mit Haileys Haaren.

In die Flitterwochen haben sich die Biebers demnach also offenbar noch immer nicht verabschiedet. Nach der Trauung war das Paar nicht in den Liebes-Urlaub aufgebrochen, sondern wieder zurück in die Heimat Los Angeles geflogen. Paparazzi-Aufnahmen zeigten die beiden Turteltauben kurz nach der Zeremonie mit Tüten voller Leckereien zum gemeinsamen Hochzeitspicknick ins Grüne aufbrechen.

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

MEGA Hailey und Justin Bieber nach ihrer Hochzeit

