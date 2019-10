Sie lassen die Katze – in dem Fall den Hund – aus dem Sack! Seit Anfang Oktober ist Familie Katzenberger-Cordalis zu viert. Daniela (33), Lucas (52) und ihr Töchterchen Sophia (4) haben sich ein Hundebaby angeschafft: einen Chihuahua. Den Namen des drolligen Vierbeiners behielten die Neu-Hundeeltern jedoch für sich – bis jetzt: Nun verrät Lucas im Netz, auf welchen Namen ihr Haustier hört!

In seiner Instagram-Story postet der 52-Jährige dieses Wochenende nicht nur ein paar Clips, in denen seine Frau und Sophia mit dem Hund spielen. Er veröffentlicht auch einen zuckersüßen Schnappschuss des neuesten Familienmitglieds. Zur Freude seiner Fans versieht er ihn mit dem Namen des Chihuahuas – Ruby! Seine Community ist bereits völlig verschossen in die winzige Hundedame. Das beweisen zahlreiche entzückte Kommentare und Herz-Emojis unter einem Insta-Pic.

Die Katze hat sich den Welpen übrigens aus einem bestimmten Grund geholt. Sie hofft, dass es bald mit einem zweiten Baby klappt, wenn sie sich auf den Vierbeiner fokussiert: "Meine Tochter Sophia wünscht sich einen Hund! Wenn du dich auf andere Sachen konzentrierst, zum Beispiel auf einen Hund, dann ist es aus dem Kopf und ich habe gehört, es klappt, wenn man loslässt", meinte sie gegenüber Bild.

Instagram / lucascordalis Ruby, Hund von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Realitystar

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis im Schwarzwald

