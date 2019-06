Vor vier Jahren stellte die kleine Sophia (3) das Leben ihrer Eltern Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (51) komplett auf den Kopf. Erst vor Kurzem überraschte die Katze mit dem Statement, dass sie und ihr Mann sich zwar ein Geschwisterchen für ihre Tochter vorstellen können, sich aber keinen Druck machen wollen. Jetzt sprach die Blondine ganz offen darüber, sich einen Hund zuzulegen und betonte: Wenn sie sich auf den Vierbeiner konzentriert, klappt es vielleicht auch mit dem Nachwuchs.

Am heutigen Freitag eröffnete die 32-Jährige in Düsseldorf die erste schwimmende Hundewiese der Welt. In einem Interview mit Bild plauderte die Blondine dann über das sensible Thema "Baby" und erklärte, wie es vielleicht doch noch mit einem zweiten Kind klappen könnte: "Meine Tochter Sophia wünscht sich einen Hund! Wenn du dich auf andere Sachen konzentrierst, zum Beispiel auf einen Hund, dann ist es aus dem Kopf und ich habe gehört, es klappt, wenn man loslässt."

Erst vor wenigen Monaten betonte das TV-Gesicht in einem Interview mit Promiflash, dass es die Hoffnung auf einen Spielgefährten für seine Tochter noch nicht aufgegeben habe: "Klar, der Wunsch ist immer noch da." Was meint ihr, wird sich die dreiköpfige Familie bald einen felligen Mitbewohner zulegen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2019

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und ihre Mama Daniela Katzenberger im Mai 2019

Getty Images Daniela Katzenberger im Dezember 2016

