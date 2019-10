Jetzt tut es Liam Hemsworth (29) seiner Ex Miley Cyrus (26) gleich! Während die Sängerin sich nach ihrem Ehe-Aus im August von einem Liebesabenteuer ins nächste stürzte, zog der Schauspieler sich für mehrere Wochen in seine Heimat Australien zu seiner Familie zurück. Nun scheint aber auch Liam die Flirtlaune gepackt zu haben – der Hottie wurde hemmungslos knutschend mit Maddison Brown (22) gesichtet!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Liam und Maddy Donnerstagnacht in New York. Nach einigen Drinks in einer Bar konnten sie die Finger nicht mehr voneinander lassen: Sie lachten miteinander, berührten sich innig und küssten sich. Der 29-Jährige legte sogar seinen Kopf auf Maddys Dekolleté. Bei seiner neuen Flamme bleibt Liam seinem Beuteschema treu, denn auch die 22-jährige Australierin hat wie Miley blondes Haar.

Schon tagsüber schlenderten die beiden gemeinsam durch den Big Apple. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch unklar, um wen es sich bei Liams Begleitung handelte. Außerdem gab es bis auf ein zaghaftes Händchenhalten noch keinen weiteren Körperkontakt zwischen ihnen – ihre Schüchternheit legten sie einige Stunden später jedoch offensichtlich ab. Aber was glaubt ihr, ist es was Ernstes zwischen Liam und Maddy? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der MET Gala 2019

Getty Images Liam Hemsworth bei der Saint Laurent Mens Spring Summer 20 Show

Getty Images Maddison Brown, Schauspielerin

