Es war die Sensation am Samstagmittag! Obwohl Janina Uhse (30) ihr Privatleben normalerweise strickt aus der Öffentlichkeit hält, wollte sie eine News offenbar doch mit ganz Deutschland teilen: Noch bevor die Schauspielerin je ein Wort über eine Verlobung verloren hatte, hat sie auch schon klammheimlich in Italien geheiratet. Eine Woche nach ihrem großen Tag ließ die frischgebackene Ehefrau ihre Follower an Hochzeitsfotos teilhaben – und von diesen waren selbst Promis überrascht!

Die Bilder auf Janinas Instagram-Account sorgten in der deutschen Promi-Ĺandschaft für schneller schlagende Herzen: Keine Geringeren als Cathy Hummels (31), Jochen Schropp (40), Nadine Menz (29), Laura Wontorra (30), Chryssanthi Kavazi (30), Jorge Gonzalez (52), Eva Imhof (41) und noch viele, viele weitere Stars ließen der 30-Jährigen und ihrem bis heute unbekannten Ehemann ihre Glückwünsche da. "Willkommen im Club der happy Wifeys und herzlichen Glückwunsch euch", schrieb zum Beispiel Moderatorin Jessica Lange.

Janinas "High Society"-Co-Star Emilia Schüle (26) war aber nicht nur von den Wedding-News an sich hin und weg: "Oh mein Gott, Janina, du siehst wunderbar aus", fand der Filmstar kaum Worte beim Anblick der Braut! Janina war in einem bodenlangen Kleid in Weiß mit Beinschlitz vor den Altar getreten.

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "High Society"

