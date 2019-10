Liam Hemsworth (29) hat eine neue Frau an seiner Seite. Der Schauspieler wirkte nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Miley Cyrus (26) ganz schön geknickt. Er zog sich in seine Heimat Australien zurück – dort fand er aber offenbar schnell Trost bei einer anderen Dame: Seit kurzer Zeit soll er sich mit Maddison Brown (22) vergnügen! Die Schauspielerin scheint allerdings noch auf einen anderen Hemsworth-Bruder scharf zu sein!

Vor etwas vier Monaten spielte Maddison in der Zach Sang Show zusammen mit ihrer Kollegin Elizabeth Gillies (26) "F*ck, Marry, Kill". Bei dem Partyspiel musste sie sich entscheiden, wen sie im Bett haben, heiraten oder umbringen möchte – zur Auswahl standen unter anderem Liam und sein Bruder Chris Hemsworth (36). Die Entscheidung fiel der Blondine sichtlich schwer: "Aber ich will beide Hemsworths!"

Mit Liam hat sie sich immerhin schon den ersten Bruder geangelt: Er und die 22-Jährige wurden von Paparazzi in New York erwischt: Dort sollen sie nach einigen Drinks in einer Bar ihre Finger nicht mehr voneinander gelassen haben – und wild rumgeknutscht haben.

Getty Images Maddison Brown, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Liam und Chris Hemsworth im Juli 2015

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Anzeige

Meint ihr Liam stört es, dass Maddison auch Chris attraktiv findet? Ja, bestimmt. Nein, das glaube ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de