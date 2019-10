Sophie Turner (23) hat die Nase voll von Influencer-Werbung! Die Schauspielerin liebt es allerdings, ihre Fans auf ihren Social-Media-Plattformen auf dem Laufenden zu halten. Mit Fotos und Videos auf ihren Kanälen will sie ihre Follower entweder zum Lachen bringen, sie mit Pärchen-Content versorgen oder über tolle Organisationen informieren. Sie hält aber nichts davon, wie zahlreiche Influencer für Abnehm-Tees, Lippenprodukte oder Fitness-Shakes zu werben – und das macht die Blondine jetzt in einem lustigen Clip deutlich!

In ihrer Instagram-Story veräppelt die Frau von Joe Jonas (30) die marketingaffinen Web-Stars. Mit einem starken Beauty-Filter über ihrem Gesicht veralbert die Game of Thrones-Darstellerin mit amerikanischem Akzent die Beauty-Szene: "Heute wollte ich nur für das pulverförmige Zeug werben, das du in deinen Tee tun kannst und das dir im Grunde nur massiven Durchfall beschert." Ihren "Influencer-Life"-Post beendete Sophie in derselben überzogenen Aussprache mit Kritik an solchen Marketing-Posts: "Es ist wirklich sehr, sehr schlecht von mir, dieses Zeug für junge Frauen zu promoten. Aber das interessiert mich alles nicht, solange ich Geld dafür bekomme."

Sophies Kritikpunkte sind den Betreibern von Instagram schon länger bekannt: Bald soll es neue Richtlinien und eine Alterssperre geben, so dass nur noch Personen, die 18 Jahre und älter sind, Werbe-Postings sehen können.

LRNYC / MEGA Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

