Können sich Kate Merlan (32) und Benjamin Boyce (51) nach dem Ende ihrer Beziehung noch gut riechen? Nur kurz nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars haben sich das Model und der ehemalige Caught in the Act-Star getrennt. Ziemlich genau ein Jahr waren die beiden ein Paar gewesen. Inzwischen ist etwas Gras über das Liebes-Aus gewachsen – doch haben die Ex-Turteltauben noch Kontakt zueinander?

In einer Instagram-Story beantwortete Kate Fragen ihrer neugierigen Follower. Auf die Frage, wann sie zuletzt mit ihrem Verflossenen kommuniziert habe, erwiderte die 32-Jährige amüsiert: "Vor ein paar Tagen, als er mir meine Schuhe gebracht – beziehungsweise vor die Füße geschmissen – hat. Danke noch mal an dieser Stelle!"

Freunde werden die beiden wohl nicht so schnell – für Kate war das schon unmittelbar nach der Trennung klar: "Ich bin menschlich wahnsinnig von ihm enttäuscht. Das ist der Grund, warum ich mir auch keine Freundschaft mit ihm vorstellen kann!", schilderte sie im August gegenüber Promiflash die Lage. Was genau ihr Verhältnis so erschüttert hatte, verriet der Rotschopf nicht.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Model und Reality-TV-Star

Instagram / benjaminboyce23 Benjamin Boyce und Kate Merlan im Mai 2019

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Gesicht

