Am 10. Oktober war wieder "World Mental Health Day" – der Tag, an dem sich alles um die psychische sowie seelische Gesundheit dreht. Zu diesem Anlass hatten sich auch Prinz Harry (35) und Musiker Ed Sheeran (28) zusammengetan und ein gemeinsames Video veröffentlicht, in dem sie unter anderem zu mehr Verständnis und Empathie für psychisch Erkrankte aufriefen. Viele weitere Stars machten sich für das Thema stark – so wie auch Schauspielerin Ruby Rose (33), die in diesem Rahmen offen über ihre eigenen Probleme sprach.

"Ich habe schon mein gesamtes Leben mit psychischen Problemen zu kämpfen", offenbarte sie in einem emotionalen Instagram-Beitrag, an den sie ein älteres Foto aus dem Krankenhaus anfügte. "Mir wurden bereits im Alter von 13 Jahren Depressionen diagnostiziert, mit 16 dann schwere depressive Störungen. Mit 18 Jahren habe ich erfahren, dass ich auch unter dissoziativer Amnesie leide", schilderte Ruby weiter. Dabei handelt es sich um gelegentlich auftretende Erinnerungslücken. Doch das sei erst der Anfang gewesen: "Später hat man noch festgestellt, dass ich unter einen bipolaren Störung leide, die durch ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit hervorgerufen wurde."

Wie Ruby erst viele Jahre später erfahren hat, habe sie im Alter von 12 Jahren einen Suizidversuch unternommen, nachdem sie lange Zeit im Krankenhaus behandelt wurde. "Ich konnte mich, bis meine Mutter mir schließlich davon erzählt hat, nicht mehr daran erinnern", erklärte die heute 33-Jährige. Ihre Ärzte würden vermuten, dass dieser Vorfall ihre bipolare Störung hervorgerufen hat. Doch trotz alledem versuche Ruby, positiv zu bleiben. "Was ich von den Schwierigkeiten durch meine psychischen Probleme gelernt habe, ist, dass ich stark bin", betonte sie abschließend. Und diese Botschaft möchte sie unbedingt an andere Betroffene weitergeben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Jon Kopaloff/Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin und Model

Getty Images Ruby Rose in Beverly Hills

LISA O'CONNOR/AFP/Getty Images Ruby Rose im August 2018



