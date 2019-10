Aneta Sablik (30) setzt jetzt auf einen ganz neuen Mähnen-Look! Die DSDS-Gewinnerin von 2014 wurde bei der beliebten Castingshow nicht nur wegen ihrer umwerfenden Stimme bekannt. Die schöne Polin blieb in der Staffel und auch nach ihrem Sieg ihrem optischen Markenzeichen treu: den langen blonden, leicht gewellten Haaren. Doch seit Kurzem zeigt sich die "The One"-Interpretin vermehrt mit ganz neuem Style!

Seit wenigen Wochen überzeugt die TV-Bekanntheit ihre Fans bei einigem Auftritten mit wildem Haupthaar. Die baldige Ehefrau setzt auf eine krass gekreppte Lockenpracht, die sie zu einem hohen Pferdeschwanz zusammenbindet. So hergerichtet zeigt sich die Beauty nicht nur ihren Followern im Netz, sondern besuchte unter anderem auch im knappen Kleidchen und mit tollem Strahle-Make-up erst kürzlich die Musical-Premiere von "Pretty Woman" in Hamburg. Außerdem unterstützte sie Rocco Stark (33) bei seiner Buchvorstellung. Nur für den Kiss Cup legte sie nun eine Style-Pause ein – beim Fußball hätte der Look aber wohl auch eher gestört.

Mit dieser Frisur liegt die 30-Jährige aktuell total im Trend. Denn auch schon Influencerin Khloe Kardashian (35) ging mit diesem krassen Style feiern. Rapperin Shirin David (24) erschien mit dieser Haarpracht auf ihrer Geburtstagsparty und zog so alle Blicke auf sich! Wie findet ihr Anetas haariges Experiment? Stimmt ab.

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Aneta Sablik bei der Musical-Premiere zu "Pretty Woman" 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Bieber, Tamara / ActionPress Shirin David bei der Party zu ihrem 24. Geburtstag

ActionPress Aneta Sablik beim Kiss Cup 2019



