In der elften Staffel DSDS setzte sich Aneta Sablik (29) in den Mottoshows gegen ihre Konkurrenten durch, ihr Hit "The One" schoss auf Platz 1 der Charts. Seitdem veröffentlichte sie immer wieder Kooperationen mit Künstlern wie Bars and Melody oder Carmen Geiss (53). Nun scheint es endlich wieder ein größeres Projekt der "Glück"-Interpretin zu geben. Seit einigen Tagen steht Aneta nämlich wieder im Studio!

"Ich kann euch schon mal so viel verraten: Die neuen Songs werden mega!", versprach die 29-Jährige unter einem aktuellen Instagram-Bild. Könnte es also bald ein ganzes Album der blonden Beauty geben?

Nach ihrem Ehe-Aus mit Ex-Mann Kevin Zuber scheint sich Aneta nun wieder voll und ganz der Musik hingeben zu wollen. Mit jenem Liebes-Aus hatte Aneta für traurige Schlagzeilen gesorgt, weil sie sich nur 14 Tage nach der Ehe trennte. Der Grund waren permanente Streitigkeiten während der Flitterwochen. Mittlerweile ist Aneta wieder neu liiert – und hat nun auch in der Musik wieder große Pläne.

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, DSDS-Gewinnerin von 2014

Anzeige

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik im September 2017

Anzeige

Instagram / officialanetasablik Sängerin Aneta Sablik mit ihrem Ex Kevin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de