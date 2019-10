Seit wenigen Wochen flimmert die 16. Staffel von Grey's Anatomy über die TV-Bildschirme der US-amerikanischen Zuschauer. Deutsche Fans müssen sich mit dem Start der aktuellsten Season aber noch etwas gedulden – doch die neuen Folgen versprechen jetzt schon wieder eines: ganz viel Drama rund um den Hauptcharakter Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo, 49). Um die Wartezeit auf die brandneuen Episoden zu verkürzen, listet Promiflash euch Merediths schlimmste Schicksalsschläge auf!

Familientragödien

Schon als Kind musste Meredith einiges miterleben, das sie bis ins Erwachsenenalter geprägt hat. In jungen Jahren erlebte die heutige Ärztin den dramatischen Selbstmordversuch ihrer Mutter Ellis Grey (Kate Burton). Ziemlich geistesgegenwärtig wählte Mer damals den Notruf und rettete so ihrer Mutter das Leben. Jahre später wurde dann bei Ellis Alzheimer diagnostiziert, sodass sich die Preisträgerin des Harper-Avery-Awards zum Schluss nicht mal mehr an ihre eigene Tochter erinnern konnte – Ellis hielt Meredith schließlich für ihre beste Freundin aus College-Zeiten.

Nicht nur das Verhältnis zu ihrer Mutter war schwierig – auch zu ihrem Vater Thatcher Grey (Jeff Perry) hatte die Blondine keine gute Bindung. Als Meredith noch ein kleines Kind war, verließ ihr Dad sie und ihre Mum für eine andere Frau. Das konnte die heutige Dreifach-Mama ihm nie verzeihen. Zudem kämpfte Thatcher mit einem starken Alkoholproblem, weswegen er eine neue Leber brauchte. Erst nach langem Überlegen spendete Mer ihrem Erzeuger dann das lebensnotwendige Organ. Am Ende von Staffel 15 erfuhr Meredith schlussendlich noch von der lebensbedrohlichen Krankheit ihres Vaters. Am Sterbebett sprachen sich beiden aus und Thatcher erlag letztendlich der myeloischen Leukämie.

Todesfälle

Doch nicht nur die Familientragödien überschatten das Leben der Dr. Grey. Im Verlauf der letzten 15 Staffeln verlor die beliebte Oberärztin einige geliebte Familienmitglieder und Freunde. In der fünften Season musste Meredith den Verlust ihres guten Kumpels George O'Malley (T.R. Knight, 46) in Kauf nehmen. Nachdem Georgie rettend für eine Frau vor einen Bus gesprungen war, erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus. Nach diesem tragischen Vorfall wurde Meredith nur paar Jahre später erneut mit dem Tod konfrontiert. Bei einem Flugzeugabsturz verlor sie auf furchtbare Weise ihre geliebte Halbschwester Lexie Grey (Chyler Leigh, 37). Viele andere Ärzte, darunter auch Dr. Mark Sloan (Eric Dane, 46), zogen schwerste Verletzungen mit sich – Mark verstarb letztendlich Tage später ebenfalls im Krankenhaus.

Den wohl schlimmsten und schwerwiegendsten Verlust erlebte Meredith allerdings erst Jahre später. In der elften Staffel verunglückte Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey, 53) bei einem Autounfall tödlich. Der Ehemann der Hauptfigur hatte zuvor noch anderen Menschen nach einem Crash geholfen, wurde danach – durch einen unglücklichen Zufall – aber selbst von einem Lkw erfasst und konnte im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden. Tragisch hierbei: Meredith war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem zweiten Kind schwanger, von dem McDreamy nie etwas erfahren hat und das er nie kennenlernen sollte.

Nahtoderfahrungen

Neben den etlichen Familientragödien und den Todesfällen hatte Meredith selbst schon einige Nahtoderfahrungen. Schon als junge Ärztin war der Hauptcharakter dem Tod ziemlich nah. In der zweiten Staffel stand Meredith im OP mit ihrer Hand auf einer immer noch scharfen Bombe im Körper eines Patienten. Ziemlich selbstlos nahm sie damals das Geschoss aus dem Mann und übergab es einem Bombenexperten – doch als dieser die Gefahr wegbringen wollte, explodierte sie und der Experte starb. Meredith war wie durch ein Wunder nichts passiert. Auch in der darauffolgenden Season sprang die beliebte Ärztin dem Tod gerade noch so von der Schippe. Meredith fiel versehentlich ins kalte Wasser des Lake Washingtons – vergeblich kämpfte sie kurz ums Überleben, doch erst ihr späterer Mann Derek konnte sie vor dem Ertrinken retten.

Zu den persönlichen Tragödien der Dr. Grey zählen aber noch andere Schicksalsschläge. So brachte sie ihren ersten Sohn Bailey in der neunten Staffel per Not-Kaiserschnitt auf die Welt. Die Umstände dazu waren aber ziemlich widrig – wütete zu diesem Zeitpunkt doch ein Sturm über Seattle und sorgte damit für einen Stromausfall in der ganzen Stadt. Doch das wohl dramatischste Ereignis erlebte Meredith in Season zwölf – sie wurde von einem psychisch kranken Patienten brutal attackiert und zusammengeschlagen. Erst nach einem langen Genesungsprozess ging es der Ärztin wieder gut.

United Archives GmbH Der Cast von "Grey's Anatomy" 2005

Anzeige

WENN.com Szene aus der sechsten Staffel von "Grey's Anatomy"

Anzeige

Craig Sjodin T.R. Knight, Ellen Pompeo, Justin Chambers in der ersten Staffel von "Grey's Anatomy"

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Patrick Dempsey in "Grey's Anatomy"

Supplied by WENN.com Der "Grey's Anatomy"-Cast der ersten Staffel

Everett Collection / ActionPress Patrick Dempsey und Eric Dane am Set von "Grey's Anatomy"

United Archives GmbH Derek Shepherd (Patrick Demsey) und Meredith Grey (Ellen Pompeo) bei "Grey's Anatomy"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de