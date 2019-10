Die Nachricht von Alphonso Williams' (✝57) Tod erschütterte am Sonntagnachmittag die Fernseh- und Musikwelt. Nach wochenlangem Kampf gegen Prostatakrebs verstarb der Sänger am Samstag im Kreise seiner Liebsten. Zahlreiche Fans und Freunde haben dem DSDS-Sieger von 2017 bereits letzte Worte gewidmet. Die große Trauer um ihn ist kaum verwunderlich – schließlich begeisterte Alphonso die Zuschauer seiner TV-Formate stets mit seiner lebensfrohen und offenen Art!

Schon während seiner Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" war schnell klar: Der gebürtige US-Amerikaner ist gute Laune in Person! Als ältester Kandidat aller Zeiten wurde der zweifache Vater schnell zu einem Ersatz-Papa für seine Mitstreiter. Teilnehmer Noah Schärer (19) fand damals liebevolle Worte: "Alphonso und ich sind keine Konkurrenten, wir sind Freunde – wir sind Familie!" Sein großes Herz zeigte der frühere Soldat auch 2018 bei Promi Big Brother: Mit Rat und Tat stand er Katja Krasavice (23) bei, nachdem sie von ihrer Abtreibung berichtet hatte. Außerdem unterhielt er die Zuschauer mit improvisierten Gesangseinlagen und gewann in Johannes Haller (31) einen Freund.

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme präsentierte sich Alphonso noch im Sommer bei "Promis privat" als Strahlemann – und sprach voller Hoffnung von der Zukunft. Seine Fans, Freunde und Familienmitglieder werden ihn wohl so herzlich in Erinnerung behalten.

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams im Krankenhaus

Instagram / officialnoahschaerer Alphonso Williams und Noah Schärer

Instagram / wollnysilvia Alphonso Williams, Silvia Wollny und Johannes Haller nach "Promi Big Brother" 2018

