Ganze 25 Jahre ist es her, dass "Friends" über die Bildschirme flimmerte und zu einer der beliebtesten Sitcoms unserer Zeit wurde. Auch lange nach dem Serien-Aus können Fans nicht genug davon bekommen und streamen weiterhin die alten Folgen. Während viele von ihnen noch immer auf ein Comeback der Show hoffen, fand kürzlich tatsächlich eine kleine Reunion der "Friends"-Stars statt – zwar nicht vor der Kamera, dafür aber im echten Leben.

Sie standen jahrelang gemeinsam vor der Kamera und haben den Kontakt auch nach der letzten Staffel nicht verloren. So kam es vor Kurzem zu einer Mini-Reunion von drei ehemaligen "Friends"-Darstellern. Natürlich wurde den Fans das Treffen nicht vorenthalten. Courteney Cox (55) veröffentlichte nämlich ein gemeinsames Instagram-Selfie mit Jennifer Aniston (50) und Matt LeBlanc (52). Auf dem Schnappschuss lächelt das Trio glücklich in die Kamera und beschert den "Friends"-Anhängern einen ganz besonderen Post. "Ihr seid alle so wundervoll" und "Ich liebe euch für immer" lauteten einige Kommentare. Insgesamt likten das Pic mehr als zwei Millionen User.

Doch nicht nur für ihre Fans, sondern auch für die Schauspieler selbst war es anscheinend ein gelungenes Zusammentreffen. Courteney kommentierte das gemeinsame Bild mit den Worten: "Eine seltene Nacht und ich liebe es."

Visual David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

