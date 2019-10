Kylie Jenner (22) schwelgt in Schwanger-Erinnerungen! Anfang 2018 wurde der Keeping up with the Kardashians-Star zum ersten Mal Mutter. Obwohl das Baby nicht geplant war, ist Stormi Webster (1) heute der ganze Stolz von seiner Mami und Papa Travis Scott (28). Das beweisen allein die zahlreichen Netz-Postings, in denen sie ihre Tochter liebevoll abknutschen – doch gibt es eigentlich irgendetwas, dass Kylie an ihrer Schwangerschaft vermisst?

Auf Instagram stellte die 22-Jährige sich nun den Fragen ihrer Follower. Ein beliebtes Thema war natürlich ihre Mama-Rolle. Ein User wollte wissen, was Kylie an ihrer Schwangerschaft am meisten gefallen habe. Lange überlegen musste die US-Amerikanerin da offenbar nicht: "Es gibt nichts Besseres als das Gefühl, wenn dein Baby sich bewegt und wächst", entgegnete sie.

Diese Antwort könnte einige Fans überraschen, denn als Schwangere soll die Beauty noch ganz anderer Meinung gewesen sein. Angeblich habe sie damals Angst gehabt, genauso füllig zu werden wie ihre große Schwester Kim Kardashian (38) in deren Schwangerschaft. "Sie hat große Angst, wie ein Ballon auszusehen", plauderte ein Insider im November 2017 aus.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de