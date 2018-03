Großes Glück über erste Baby-Kilos? Nicht bei Reality-Star Kylie Jenner (20)! Die junge Unternehmerin erwartet Gerüchten zufolge derzeit ihr erstes Kind mit ihrem Schatz Travis Scott (25). Eine Nebenwirkung der freudigen Erwartung macht der 20-Jährigen jetzt jedoch besonders große Angst: Kylie möchte auf keinen Fall so füllig werden wie ihre große Schwester Kim Kardashian (37) in ihren Schwangerschaften! "Sie hat große Angst, wie ein Ballon auszusehen!", erzählte ein Insider dem Heat-Magazin. Ihre kulinarischen Vorlieben will die Beauty trotzdem nicht aufgeben – und futtert weiter ihr geliebtes Fast Food.



