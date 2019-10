Cody Simpson (22) ist sooo verliebt! Der Sänger ist seit Kurzem mit seiner Musiker-Kollegin Miley Cyrus (26) zusammen. Wie verschossen die beiden ineinander sind, beweisen sie seit ihrem Paar-Outing regelmäßig mit süßen Schnappschüssen im Netz. Der Australier ließ es sich auch nicht nehmen, seine Freundin zu besuchen, während sie vergangene Woche wegen einer Mandelentzündung im Krankenhaus lag. Nun lieferte der Blondschopf direkt den nächsten Liebesbeweis: In einem Interview schwärmte er in den höchsten Tönen von Miley!

Sein erstes Liebes-Interview zu seiner neuen Beziehung gab der "La Da Dee"-Interpret gegenüber People beim Launch der Männerkollektion von Tiffany & Co.: "Ich bin sehr glücklich, wir sind sehr glücklich. Sie ist kreativ und sie ist sehr leidenschaftlich in ihrem Beruf", plauderte er bei dem Event in Los Angeles aus. Sie seien sich sehr ähnlich, deswegen würden sie sich auch so gut verstehen. "Das ist das Wichtigste in einer Beziehung", fasste er zusammen.

Miley hat auch schon den Segen von einer ganz besonderen Person: Codys Schwester Ali Simpson: "Es ist sehr neu, aber sie haben schon eine gemeinsame Vergangenheit. Sie wirken sehr glücklich und sehr verliebt. Wir sind glücklich, wenn Cody glücklich ist, das ist alles, was für uns zählt", erzählte sie im Interview mit Daily Mail Australia.

Getty Images Cody Simpson in Los Angeles, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson

Anzeige

Getty Images Alli Simpson, Model

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Cody so offen über seine Beziehung zu Miley sprechen würde? Ja, das habe ich erwartet! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de