Eine Liebe, zwei Haushalte! Schweinebauer Bernhard überraschte neulich mit erfreulichen News: Der Bauer sucht Frau-Kandidat aus der vergangenen Staffel und seine Auserwählte Lena haben heimlich, still und leise geheiratet – und das bereits im August im Kreise ihrer engsten Vertrauten! Doch obwohl sie miteinander den Bund fürs Leben schlossen, teilen sich die Frischvermählten keine gemeinsamen vier Wände: Bernhard und Lena führen eine Fernbeziehung.

Zwischen den Eheleuten liegt eine beachtliche Entfernung! Satte 500 Kilometer trennen Bernhard und Lena voneinander: Während der 54-Jährige in einem kleinen bayrischen Örtchen namens Ahlingen wohnt, lebt seine 13 Jahre jüngere Frau in Bonn. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen verriet Bernhard, dass sich die beiden aktuell nur am Wochenende treffen würden. Um ihren Gatten zu sehen, nehme Lena die Fahrt so oft es geht in Kauf: "Sie sitzt dann schon sechs Stunden im Zug", erläuterte der Landwirt. Ob die beiden an ihrer Wohnsituation demnächst etwas ändern wollen? Davon war in dem Interview vorerst nicht die Rede.

Dass aus ihrem Kuppelshow-Wirrwarr einmal eine Lovestory wird, hätten Bernhard und Lena wohl selbst nicht gedacht. Immerhin schienen sich der Bayer und Mitbewerberin Anett ursprünglich sehr gut miteinander zu verstehen – im Laufe der Hofwoche kam es sogar zu einem Kuss! Lena wiederum hatte sich eigentlich für Bauer Dirk beworben und gab mit ihm auch ein recht überzeugendes Paar ab. Im Finale ließen die Pärchen schließlich die Bombe platzen und erklärten Moderatorin Inka Bause die neue Liebeskonstellation.

"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Lena mit Bauer Bernhard

Annett und Bernhard bei "Bauer sucht Frau"

Lena und Dirk bei "Bauer sucht Frau"

