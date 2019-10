Mila Kunis (36) auf der Suche nach einer Ersatz-Ehefrau! Eigentlich ist das nichts, worüber sich eine glücklich verheiratete Frau Gedanken machen sollte, aber in diesem Fall hatte sie keine andere Wahl. Mila Kunis musste sich der Frage stellen: Wen sollte Ehemann Ashton Kutcher (41) heiraten, wenn sie selbst einmal nicht mehr da ist? Die Antwort fiel der Schauspielerin zunächst gar nicht so leicht, letztendlich standen dann aber doch gleich zwei Damen zur Auswahl.

Mila war beim Podcast A Grown-Up Woman zu Gast. Dabei wurde sie von Schauspielerin Andrea Savage mit der Frage konfrontiert, wen Ashton im Falle ihres Todes heiraten sollte. Zur Auswahl standen: Kristen Bell (39), Demi Burnett von der US-Ausgabe von Bachelor in Paradise, Bethenny Frankel (48), Anna Kournikova (38) und Milas Mama. Die 36-Jährige hatte die Qual der Wahl und entschied sich zunächst für Kristen. Einziges Problem: Die ist mit Dax Shepard (44) verheiratet. Doch den würde Mila aus dem Weg räumen, wie sie versicherte. Eine andere Dame war ihr am Ende dann aber noch lieber: Ihre Mama soll sie ersetzen. "Sorry, Dad. Ich weiß, du bist super. Aber mein Ehemann ist zu jeder Zeit hundertprozentig irre und lustig und großartig", erklärte sie ihre Entscheidung.

Seit vier Jahren sind Mila und Ashton bereits verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Wyatt (5) und Sohn Dimitri (2). Obwohl es häufiger Krisengerüchte gibt, beweisen die beiden immer wieder aufs Neue, dass sie zusammengehören.

Getty Images Kristen Bell und Mila Kunis bei den Guys Choice Awards 2012

Getty Images Mila Kunis und Kristen Bell im April 2008

Instagram / kunismilax Mila Kunis und Ashton Kutcher

