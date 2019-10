Mit diesem Outfit hat Kim Kardashian (38) sich selbst ganz schöne Probleme aufgehalst! Zur Met Gala 2019 erschien die Reality-Queen in einem Kleid, das nicht nur dem Betrachter den Atem raubte: Sie selbst trug unter dem Silikon-Tropfen-Dress ein superenges Korsett und formende Unterwäsche, um die gewünschte Silhouette zu bekommen – und durfte diese schmerzhafte Montur den ganzen Abend über auch nicht ablegen. So eingezwängt rechnete Kim tatsächlich schon damit, dass ihre Schwestern ein Pipi-Malheur beseitigen müssten!

In einer neuen Folge ihrer Show Keeping up with the Kardashians gab die Vierfach-Mom einen Einblick in das Leiden mit ihrem Look. Auf die Toilette zu müssen, hätte sie definitiv vor ein pikantes Problem gestellt: Kim hätte sich gar nicht erst aus ihrem Kleid geschält, sondern wohl einfach laufen lassen. "Wenn es ein Notfall ist, würde ich mir wohl in die Hose machen und dann meine Schwester bitten, mein Bein abzuwischen. Kein Scherz! Sie kann mein Bein abwischen", sagte die 38-Jährige zum Entsetzen ihrer berühmten Familie. Neben ihr waren im Mai noch Kylie Jenner (22) und Kendall Jenner (23) auf der Gala erschienen – welche Halbschwester wohl das Los gezogen hätte, Kims Missgeschick wegzuputzen?

Offenbar verlief der Abend für die TV-Berühmtheit dann doch ohne unangenehme Zwischenfälle. Das Dress selbst plagte Kim schon genug und schränkte nicht nur ihre Atmung und Bewegungsfreiheit erheblich ein, wie sie in der Episode noch weiter ausführte. "Jedes kleine Teilchen kratzt auf der Innenseite. Die sind spitz und stechen mich. Es ist ein Kaktus", schilderte die Frau von Kanye West (42) die Nachteile ihrer Kleiderwahl.

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2019

Anzeige

Andrew Toth/Getty Images for The Mark Hotel Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Anzeige

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de