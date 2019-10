Alphonso Williams (✝57) ist tot: Am Sonntag wurde bekannt gegeben, dass der Sänger einen Tag zuvor den Kampf gegen Prostata-Krebs verloren hatte. Seinen Durchbruch hatte er 2017 bei DSDS gefeiert, wo er seine Konkurrenz knallhart an die Wand sang und siegte. Danach veröffentlichte der Strahlemann sein Album "Mr. Bling Bling Classics", doch Alphonso hatte seine Leidenschaft fürs Singen schon viel, viel früher entdeckt – bis zuletzt lebte der Soul-Sänger für die Musik!

Bereits in seiner Kindheit sang er gemeinsam mit seinen Geschwistern im Gospelchor. Auch als er nach der Highschool eine GI-Laufbahn bei der US Army begann, blieb er seiner Liebe zur Musik treu. Mit seinem Sohn Raphael gründete er später das Duo "Father & Son" – ein großer Charterfolg blieb jedoch aus. Auch Alphonsos DSDS-Gewinner-Single landete nur auf Platz 38. Chartplatzierungen spielten jedoch für den Vollblutmusiker nur eine untergeordnete Rolle, wie er 2017 gegenüber Promiflash erklärte: "Ich war in den Charts, das soll mir erst mal einer nachmachen. Man sollte immer glücklich sein mit dem, was man hat, und ich bin einfach dankbar." Seine vielen Fans hätten ihm genug gezeigt, dass er alles richtig macht.

Anfang des Jahres versagte aufgrund einer Insuffizienz die rechte Niere des ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmers, worauf er sich drei OPs unterziehen und mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben musste. Währenddessen dachte Alphonso nur an seine Musik – nach seiner Genesung wollte er wieder voll durchstarten. "Eine neue Single ist auch geplant. Es kommt viel in nächster Zeit", kündigte er im Mai an. Kurz darauf erschien seine letzte Single "Thanks for Sending Love".

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams und Dieter Bohlen

WENN.com Alphonso Williams während eines Auftritts auf Mallorca

Marco Meister / ActionPress Alphonso Williams bei einem Fototermin in Bremen

