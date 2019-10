Was für ein schöner Liebesbeweis! Nach der Trennung von ihrem Noch-Gatten Liam Hemsworth (29) und einer kurzen Dating-Phase mit Kaitlynn Carter ist Miley Cyrus (26) aktuell schwer verliebt: Der Mann, der sie momentan so zum Strahlen bringt, ist der australische Sänger Cody Simpson (22). Und dass es den 22-Jährigen ebenfalls mächtig erwischt hat, ist auch nicht zu übersehen – und bald auch nicht zu überhören: Cody bringt nämlich einen Song für seine Freundin heraus!

Diese Neuigkeit verriet der Blondschopf am Freitag gegenüber People: "Ich habe diese Woche ein Lied für sie geschrieben und sie hat mich ziemlich bedrängt, es zu veröffentlichen", plauderte der Musiker in dem Interview aus. Miley habe gesagt: "Wenn du den Song nicht auf den Markt bringst, dann werde ich das in deinem Namen machen." Das Lied habe er geschrieben, als seine Partnerin im Krankenhaus gewesen sei.

Während Mileys Klinik-Aufenthalt präsentierte sich Cody als vorbildlicher Freund: Er besuchte seine kranke Partnerin und spielte ihr ein Ständchen auf seiner Gitarre vor. "Ich fühle mich auf einmal viel besser", kommentierte die "Malibu"-Interpretin Codys Performance auf Instagram.

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus

Getty Images Cody Simpson in New York, September 2019

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson

