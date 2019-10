Privater Einblick in Megan Fox' (33) Familienleben! Vor drei Jahren schenkte sie ihren Söhnen Noah (7) und Bodhi (5) ein weiteres Brüderchen. Seit Nesthäkchen Journey (3) auf der Welt ist, konzentriert sich die Leinwand-Beauty voll auf ihre Rasselbande und versucht, nicht ganz so viel aus ihrem Privatleben mit Ehemann Brian (46) und den drei Kids preiszugeben. Nun hat die 33-Jährige eine Ausnahme gemacht und ihre Fans mit neuen Familienfotos verzaubert!

Im Disneyland im kalifornischen Anaheim ist bereits Halloween-Stimmung angesagt – und die ließen sich Megan, Brian und ihre Sprösslinge nicht entgehen! Für den Ausflug schlüpften die Kinder sogar in niedliche Grusel-Kostüme, wie in dem Instagram-Beitrag zu sehen ist: Während Noah, Bodhi und Journey als Hexe, Skelett und Drache verkleidet waren, trug die Dreifachmama passend zur Location blumenverzierte Minnie-Mouse-Ohren. Dieser seltene Anblick versetzte ihre Follower in Verzückung. Etliche begeisterte Kommentare und über eine halbe Million Likes haben sich unter dem Posting angesammelt.

Ob Megan mit diesen Aufnahmen noch einmal zeigen wollte, wie glücklich sie und Brian wieder miteinander sind? Das Paar hat während seiner neunjährigen Ehe schon einige Höhen und Tiefen erlebt – 2015 wollte die Schauspielerin sogar die Scheidung einreichen. Ihr dritter gemeinsamer Nachwuchs soll ihre Beziehung schließlich gerettet haben.

Instagram / https://www.instagram.com/meganfox/ Brian Austin Green und Megan Fox mit ihren drei Kindern

Instagram / meganfox Megan Fox mit ihren Kindern Noah, Bodhi und Journey

Rudy Torres/Splash News Megan Fox und Ehemann Brian Austin Green auf einer Gala von Ferrari in Beverly Hills

