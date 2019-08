Bereits vor 15 Jahren lernten sich Megan Fox (33) und Brian Austin Green (46) bei Dreharbeiten kennen. Seitdem führen die Schauspieler eine echte On-Off-Liebe: Nach der Verlobung folgte eine Beziehungspause, dann die Hochzeit, drei Kinder und eine eingereichte Scheidung, die aber mittlerweile auf Eis liegt. Während es bei Megan 2004 sofort funkte, wie sie in einem Interview offenbarte, dauerte es bei Brian länger: Er wollte sich am Anfang gar nicht mit Megan verabreden!

Im KFC Radio-Podcast erinnerte sich der “Beverly Hills, 90210”-Star an seine "Hope & Faith"-Zeit zurück. Er habe damals an einer Episode mitgewirkt und so Megan kennengelernt, die damals gerade einmal 18 Jahre alt war – und somit zwölf Jahre jünger als er. "Das ist es nicht. Das kann verdammt noch mal nicht passieren. Das wird auf keinen Fall passieren", habe Brian damals zu sich selbst gesagt. Während er auf Abstand ging, da er keine feste Beziehung wollte, habe Megan aber nicht locker gelassen.

Erst als sie ihn damit konfrontierte, dass sie sich dann eben nach anderen Dates umschauen würde, habe es bei dem Schauspieler offenbar Klick gemacht. "Der Gedanke daran hat mich umgebracht. Und jetzt sind wir seit 15 Jahren zusammen", sagte Brian in dem Gespräch.

