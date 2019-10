Nadine Klein (34) und ihr Profi-Partner bringen das Eis zum Schmelzen! Erst vor wenigen Tagen wurde offiziell bekannt gegeben, dass sich die ehemalige Bachelorette im November bei Dancing on Ice aufs kühle Glatt wagen wird. Mit Eisläufer Niko Ulanovsky hat die Wahl-Berlinerin einen echten Kenner als Trainer an ihrer Seite – und noch dazu geben die beiden ein heißes Pärchen ab!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 34-Jährige am Samstag einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit dem 22-Jährigen zeigt. Mit schmachtenden Blicken schauen sich die beiden tief in die Augen – und lassen trotz der Kälte die Funken im Eisstadion sprühen! Das Foto betitelte Nadine schlicht und einfach mit: "So sieht mein Wochenende aus..."

Doch wer nun schon vom nächsten "Dancing on Ice"-Traumpaar nach Joey Heindle (26) und Ramona Elsener fantasierte, muss seine Hoffnung begraben: Schließlich ist Nadine seit Mai dieses Jahres offiziell vergeben! Nach mehreren Monaten Freundschaft verlor die Blondine ihr Herz an Sport-Fan Tim und ist seitdem überglücklich verliebt.

SAT.1/Marc Rehbeck Nadine Klein bei "Dancing on Ice"

Instagram / Niko.ulanovsky Nadine Klein und Niko Ulanovsky beim Training für "Dancing on Ice"

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und Tim Nicolas im August 2019

